Мэра Советской Гавани отправили в отставку из-за свадьбы с подчинённой

Совет депутатов Советской Гавани Хабаровского края снял с поста главу города Павла Боровского. Причиной отставки стала его свадьба со своей подчинённой, передаёт KP.RU.

Поводом для «утраты доверия» послужила состоявшаяся три года назад женитьба Боровского на главной специалистке сектора закупок администрации. Согласно действующему законодательству, на госслужбе нельзя находиться супругам, один из которых занимает руководящую должность, а другой находится у него в подчинении. Региональная прокуратура, узнав о возникшем конфликте интересов, вынесла решение об устранении нарушения.

Совет депутатов долго откладывал слушания, однако надзорное ведомство обязало их решить вопрос до 17 апреля. 15 апреля народные избранники отправили Боровского в отставку «в связи с утратой доверия».

Управленец в свою очередь просил отложить решение вопроса, поскольку, по его словам, жена с 2019 года находится в декрете и на работе не появлялась.Однако предложение осталось неуслышанным. Теперь экс-мэр может обжаловать решение совета депутатов в суде, однако неизвестно будет ли Боровский заниматься этим.

В настоящее время врио мэра Советской Гавани назначен Владимир Чуришка. Он занимал пост заместителя Боровского по финансовым вопросам.