Главу администрации Белогорска задержали за взятку

Сотрудники ФСБ Крыма задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, заявил руководитель региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале. По его словам, чиновника поймали на взятке.

Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко, — написал он.

Аксёнов выразил благодарность силовикам за работу и напомнил, что борьба с коррупцией — «системная и непрерывная работа».

По данным управления ФСБ по Крыму, Ипатко задержали при получении взятки в размере 1,4 млн рублей за покровительство бизнесу. Дело передано в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю, сообщает ТАСС.

Накануне руководителя отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. По версии следствия, 29 октября на парковке в Благовещенске полицейский получил 300 тысяч рублей от предпринимателя за содействие в урегулировании спора организации-заказчика и подрядчика. Эти средства были частью взятки на сумму в 1 млн 200 тысяч рублей.