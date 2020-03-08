https://static.news.ru/photo/fcc83dea-6200-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Сардана Авксеньтева Фото: sardanaavksentieva/instagram.com

Мэр Якутска Сардана Авксеньтева не принимала решения и не отдавала указаний об убийстве собак и кошек в городском пункте передержки животных (ППЖ).

Градоначальница написала об этом в Instagram. Мэру пришлось давать разъяснения после того, как волонтёры обнаружили трупы животных с перерезанным горлом на территории ППЖ в Якутске. Авксентьева подчеркнула, что решение об умерщвлении больных животных принимаются спецкомиссией ветеринарной службы, а не сотрудниками ППЖ или мэрией.

Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию, — заявила Авксентьева.

Как ранее сообщал NEWS.ru, волонтёры и зоозащитники исследовали территорию закрытого на карантин из-за бешенства ППЖ и обнаружили там более 100 убитых собак и кошек. Сотрудники пункта объяснили убийство животных соответствующим распоряжением республиканского департамента ветеринарии.