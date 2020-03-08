Мэр Якутска Сардана Авксеньтева не принимала решения и не отдавала указаний об убийстве собак и кошек в городском пункте передержки животных (ППЖ).
Градоначальница написала об этом в Instagram. Мэру пришлось давать разъяснения после того, как волонтёры обнаружили трупы животных с перерезанным горлом на территории ППЖ в Якутске. Авксентьева подчеркнула, что решение об умерщвлении больных животных принимаются спецкомиссией ветеринарной службы, а не сотрудниками ППЖ или мэрией.
Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию, — заявила Авксентьева.
Как ранее сообщал NEWS.ru, волонтёры и зоозащитники исследовали территорию закрытого на карантин из-за бешенства ППЖ и обнаружили там более 100 убитых собак и кошек. Сотрудники пункта объяснили убийство животных соответствующим распоряжением республиканского департамента ветеринарии.
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