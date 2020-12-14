МЭР внесло в правительство документ о введении экспортных пошлин на масло

https://static.news.ru/photo/45ce9fbe-3ea8-11eb-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В правительство РФ поступил документ от Минэкономразвития о возможности введения экспортных пошлин на подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба МЭР.

Проект постановления предполагает возможность введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Они должны составить 15%, но не менее €135 за тонну.

Глава ведомства Максим Решетников разъяснил порядок введения пошлин. Ожидается, что они будут введены до конца текущего года, если будут выявлены нарушения соглашения между производителями масла и розничными сетями.

Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за кг [с НДС] и ограничение розничной цены до 110 рублей за кг, — говорится в сообщении МЭР.

О готовности ввести пошлины Решетников заявлял в понедельник, 14 декабря, на совещании. Он отмечал, что властями приняты меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин следит за ситуацией. Песков, однако, призвал не обсуждать этот вопрос до того, как правительство примет меры по сдерживанию цен.

Ранее NEWS.ru писал, что первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов 14 декабря провёл первое заседание Межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Участники встречи детально обсудили вопросы, касающиеся подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице.