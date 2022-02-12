Мэр Уфы Сергей Греков покинет свой пост

Мэр Уфы Сергей Греков уйдёт в отставку. Обязанности главы города временно будет исполнять бывший мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, сообщил РИА Новости источник в правительстве Башкирии. Как отмечается, в понедельник, 14 февраля, должно пройти внеочередное заседание горсовета Уфы, где депутаты утвердят отставку главы города.

Могу подтвердить, что сейчас в Нефтекамске прошло заседание совета, на котором депутаты приняли досрочную отставку мэра Мавлиева. Планируется, что Ратмир Мавлиев будет временно исполнять обязанности мэра Уфы, — сообщил источник РИА Новости.

Председатель СПЧ в Башкирии Владимир Барабаш сказал агентству, что предложение заявить Мавлиева в качестве сити-менеджера Уфы — разумное решение, поскольку за три года работы в Нефтекамске он выстроил эффективную работу ЖКХ в городе, привлёк инвестиции, выстроил диалог с жителями и не вовлекал городские власти.

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщал, что Греков уйдёт с поста мэра Уфы, поскольку не справляется с должностными обязанностями.

Сергей Греков занимал пост мэра Уфы с 15 января 2021 года после кончины главы администрации Ульфата Мустафина. Ратмир Мавлиев возглавлял администрацию Нефтекамска с марта 2019 года.

Ранее власти Марий Эл опровергли отставку главы региона Александра Евстифеева. Губернатор республики продолжает работать, как и раньше, несмотря на сообщения о возможном увольнении. Накануне появилась информация, что Евстифеев не будет баллотироваться на второй срок после окончания полномочий в 2022 году.