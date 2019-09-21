https://static.news.ru/photo/f3439610-dd22-11e9-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мэр российского города Ставрополя Андрей Джатдоев на своей странице в социальной сети предложил собрать яблоки для восстановления установленного в День города «яблочного» слона, который был разрушен вандалами.

Ставропольский градоначальник предлагает взять, в частности, плоды из своего собственного сада.

Хорошая идея восстановить «яблочного» слона на Александровской площади! По-моему, цвет подходит. Это из моего сада. Подключайтесь! Ставрополь все-таки — интеллигентный город, — говорит мэр в Instagram.

Как писал News.ru, на территории города Ставрополя вандалы разгромили несколько арт-объектов, в том числе установленного на День города слона из яблок.

Об этом стало известно 22 сентября.

Кроме того, злоумышленники сорвали все цветы с цветочной арки, с которой дети убрали всё сено.

На разрушение слона из яблок у вандалов ушло несколько минут. В свою очередь, возведение арт-объекта заняло семь часов.