https://static.news.ru/photo/47ae41ec-cbe8-11e9-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/64saratov

Саратовский градоначальник Михаил Исаев пришёл на помощь девушке, пострадавшей в ДТП.

Инцидент произошёл в районе сквера Радищева, где мэр проводил инспекцию работ. Заметив, как микроавтобус сбил ехавшую на мотоцикле девушку, глава города вместе с подчинёнными поспешил ей на помощь. Пострадавшая, по словам Исаева, получила лёгкие травмы.

Сообщения о произошедшем появились в соцсетях. Комментируя реакцию горожан, мэр заявил, что на его месте так поступил бы каждый, сообщают « Свободные новости ».

Ранее News.ru писал об опыте поездки саратовского мэра в маршрутке. Исаева неприятно удивило состояние техническое и санитарное состояние салона микроавтобуса и грубость водителя.