Саратовский градоначальник Михаил Исаев пришёл на помощь девушке, пострадавшей в ДТП.
Инцидент произошёл в районе сквера Радищева, где мэр проводил инспекцию работ. Заметив, как микроавтобус сбил ехавшую на мотоцикле девушку, глава города вместе с подчинёнными поспешил ей на помощь. Пострадавшая, по словам Исаева, получила лёгкие травмы.
Сообщения о произошедшем появились в соцсетях. Комментируя реакцию горожан, мэр заявил, что на его месте так поступил бы каждый, сообщают «
Ранее News.ru писал об опыте поездки саратовского мэра в маршрутке. Исаева неприятно удивило состояние техническое и санитарное состояние салона микроавтобуса и грубость водителя.