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Глава администрации города Саранска Пётр Тултаев ввёл мораторий на рукопожатия из-за ситуации с коронавирусом. Его действие распространяется на мэрию, муниципальные учреждения и предприятия.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Саранске нет ни одного заболевшего коронавирусом. Тултаев подчеркнул, что соблюдение мер профилактики позволит избежать заражения опасной болезнью.

Он также порекомендовал тем, кто купил туристические путёвки на заграничные курорты, отказаться от поездок. Мэр добавил, что выезжать за пределы РФ следует только по острой необходимости, сообщаетс я на сайте городской администрации.

Согласно последним данным, в мире число заражений достигло 343,7 тысячи случаев. Жертвами заболевания стали 14,7 тысячи человек, выздоровели более 97 тысяч. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Число выздоровевших составляет 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле опровергли возможность закрытия Москвы на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот вопрос даже не обсуждается.