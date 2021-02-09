Мэр Салехарда спас женщину с ребёнком от бродячих собак

Мэр Салехарда Алексей Титовский спас женщину и её маленькую дочь от бродячих собак. Те напали на местную жительницу у дома и не давали перейти дорогу.
При этом никто из прохожих не остановился и не помог отогнать собак, не остановилась и ни одна из проезжавших мимо машин.
Тогда мать и дочь решили скрыться от двух агрессивных животных в магазине. Но в этот момент появился Титовский, который перевёл напуганных людей через дорогу,
По словам спасённой женщины, глава города поступил «как настоящий мужчина, как человек».
Мэр Салехарда, в свою очередь, подтвердил, что такой эпизод действительно имел место, однако вдаваться в детали не стал.
Какие меры предпринимаются городскими властями для борьбы с бродячими животными, не уточняется.
Ранее в парке Ульяновска, как писал NEWS.ru, собака напала на семью, которая пришла на прогулку. Испуганные очевидцы поначалу приняли животное за волка, сбежавшего из зоопарка.