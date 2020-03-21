https://static.news.ru/photo/b49165c2-6b80-11ea-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убытки туроператоров и авиаперевозчиков, которые возникли из-за отмены туров и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, будут урегулированы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что в наибольшей степени от пандемии пострадал туризм.

Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками, — цитирует ТАСС Решетникова.

Он добавил, что меры обсуждались с туроператорами и авиакомпаниями. В частности, принято решение об отмене взносов в резервный фонд «Турпомощь». Кроме того, на следующей неделе в Госдуму будет внесён законопроект, который даёт право правительству приостанавливать платежи в так называемые именные фонды, из которых обычно урегулируются убытки туроператоров.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний. Федеральная налоговая служба (ФНС) должна предоставить отсрочку по налогам со сроками уплаты до 1 мая для туризма и авиаперевозок, говорится в поручении премьера.