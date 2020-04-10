Мэр Петербурга назвал стоимость лечения от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/b488dfb8-7b3b-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов раскрыл стоимость лечения одного пациента с коронавирусной инфекцией. Эти данные он обнародовал в рамках проходящего онлайн круглого стола «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии».

По его словам, если заболевание проходит в лёгкой форме, то на лечение такого больного власти города тратят 24 тысячи рублей.

Больного средней тяжести лечат почти за 125 тысяч рублей. Тяжёлого больного, там где нужна реанимация, — до полумиллиона рублей и больше, — приводит его слова «Мойка 78».

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Стоимость шестидневной госпитализации для больных COVID-19 составит $73 300. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.

В общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.