Мэр объяснил, почему заключенных берут в ЧВК и не берут в администрацию

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Боец группы «Вагнер»

Когда человека берут на работу в общественные помощники, ему не дают в руки автомат, заявил мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Так он объяснил, почему бывших заключенных берут в ЧВК «Вагнер», но не берут на административные должности. Эту тему на совещании подняла местная жительница, которая считает, что в этом вопросе существует некая «дискриминация». Глава города не согласился с позицией женщины. Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который призывал «отделять мух от котлет». Видеозапись разговора приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мы, приглашая людей в общественные помощники мэра, не даем им в руки автомат и не отправляем туда, где они имеют каждую минуту шанс расстаться с жизнью. Давайте, как говорит, наш верховный главнокомандующий отделять мух от котлет, — заметил Любарский.

Также мэр спросил присутствующих на совещании: хотели бы они видеть, к примеру, помощником градоначальника человека, который отсидел за растление несовершеннолетнего. Ситуацию, когда гражданин «украл пачку сухариков», а судимость «погашена еще в 90-е», чиновник назвал «другой».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как происходит помилование заключенных — участников СВО. По его словам, этот процесс проходит в соответствии с российским законодательством.

При этом Песков не уточнил, какой указ применяется при амнистии, и намекнул на его секретность.