Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время прямого эфира

https://static.news.ru/photo/85ede2ae-36f0-11eb-aedb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кузнецов Фото: twitter.com/GamesofPatriots

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов оказался в центре необычного скандала. Во время интервью на местном телеканале «НовоТВ» он вдруг плюнул на пол. В этот момент в передаче «Утро с мэром» он говорил о скандальной транспортной реформе и о сокращении городского бюджета.

Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамваев и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счёт... — внезапно Кузнецов оборвал фразу, отклонился от стола и плюнул на пол.

После этого он извинился и продолжил, сообщает издание «Тайга.Инфо». Однако жители Новокузнецка, смотревшие программу в прямом эфире, возмутились таким поведением градоначальника.

Однако за мэра заступился ведущий передачи Ростислав Бардокин. Изданию «Подъём» он объяснил , что у Кузнецова в момент интервью выпала пломба.

Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб? Я пытаюсь понять, в чём проблема, — сказал журналист.

Он отметил, что не понимает, почему из бытовой ситуации люди раздули скандал. До этого, по его словам, в эфире много происходило немало казусов: и кружки роняли, и ведущий со стула падал. Однако на этот раз, подчеркнул Бардокин, «вообще ни о чём история».

Вырезать этот момент из записи программы телеканал не стал .

Скандальность ситуации могла придать обсуждавшаяся в момент инцидента тема. Дело в том, что в ноябре в Новокузнецке началась транспортная реформа. Мэрия сократила 40 автобусных маршрутов, которые обслуживали частные перевозчики. В итоге в городе произошёл транспортный коллапс. Мэр после этого организовал специальный штаб по отладке работы общественного транспорта.

Ранее, как писал NEWS.ru, у ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб. Она подхватила его рукой и без смущения продолжила программу.