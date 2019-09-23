Мэр самого крупного города в Ингушетии — Назрани — Алихан Тумгоев покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Завтра завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров — это правильная политика, и я её полностью поддерживаю, — отметил Тумгоев.
Он поблагодарил коллектив администрации и жителей за многолетнюю совместную работу, передаёт
Ранее, как писал News.ru, глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне требований местных жителей.