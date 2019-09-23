https://static.news.ru/photo/268739a4-de91-11e9-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: alihantumgoev/instagram

Мэр самого крупного города в Ингушетии — Назрани — Алихан Тумгоев покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Завтра завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров — это правильная политика, и я её полностью поддерживаю, — отметил Тумгоев.

Он поблагодарил коллектив администрации и жителей за многолетнюю совместную работу, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне требований местных жителей.