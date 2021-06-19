МЭР настаивает на сокращении списка наказуемых поломок автомобиля

https://static.news.ru/photo/c1fe4f54-d245-11eb-849b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития не поддержало проект МВД о расширении перечня технических неисправностей транспортного средства, за выявление которых предлагается ввести штрафы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заключение ведомства.

Издание отмечает , что в министерстве посчитали «необоснованным» наказание за нефункционирующие антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. По мнению ведомства, названные неисправности угрозу безопасности дорожного движения напрямую не создают. Из-за этого положения проекта списка неисправностей являются «избыточными». Кроме того, они вызовут «необоснованные расходы».

«Коммерсант» уточнил, что в МВД готовы подправить список, предложенный к проекту дополнений к Правилам дорожного движения.

Ранее стало известно, что отсутствие технического осмотра автомобилей при ДТП не станет причиной для штрафа. Об этом рассказал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин. В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит, пояснил он.