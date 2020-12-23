Мэр Москвы оценил 2020 год

https://static.news.ru/photo/714e874c-454e-11eb-ac46-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ситуация в 2020 году была сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет. Об этом заявил столичный градоначальник, глава комиссии Госсовета по госуправлению Сергей Собянин.

Предлагаем базовым показателем для расчётов показателей на следующий год взять 2020 год. Потому что это год испытаний, многие вещи мы пересматриваем, заново осознаём и понимаем, в какой ситуации мы находимся. Ситуация сложная, но тем не менее, как коллеги говорили, по многим показателям она даже лучше, чем предыдущие годы, по многим — сложнее, — рассказал Собянин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он предложил включить в цель «сохранение населения, здоровья и благополучия людей» показатели по обеспечению устойчивого роста численности населения, снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни, а также показатель по числу граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

В цель «самореализация и развитие талантов» будут включены показатели уровня образования, а также формирование системы по выявлению поддержки талантов у детей и молодёжи, увеличение числа волонтёров, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Направление «комфортная городская среда» будет включать показатели по количеству семей, улучшивших жилищные условия, улучшение качества городской среды и увеличение дорожной сети, показатели объёма жилищного строительства и качества окружающей среды.

Собянин отметил, что показатель «достойный эффективный труд и успешное предпринимательство» должен состоять из показателей роста реальной среднемесячной заработной платы, реального среднедушевого дохода населения, а также объёма инвестиций в основной капитал и численности занятости в сфере среднего и малого предпринимательства, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин заявил о важности постановки амбициозных задач на будущее. Он подчеркнул, что для властей важно сконцентрироваться на повестке дня, интенсивной работе и стремлении двигаться вперёд. Глава государства обратил внимание на это всех представителей власти, как федеральных, так и региональных и муниципальных чиновников.