Мэр Москвы призвал горожан соблюдать требования Роспотребнадзора

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, отметил он.

Глава столицы подчеркнул, что у пожилых «другой иммунитет совсем». Поэтому в случае заражения они гораздо тяжелее болеют. У тех, кто имеет различные предрасположенности, риск инфицирования выше, чем у остальных.

Требования Роспотребнадзора, нравятся они нам, не нравятся, устали мы от них, не устали — надо соблюдать, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы обратился к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома из-за всплеска заболеваемости. Тем не менее, как писал NEWS.ru, он пообещал, что пожилых людей не будут штрафовать на время введения очередных ограничений.

Собянин также рекомендовал столичным предприятиям вновь перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.