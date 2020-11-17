Мэр Москвы оценил ситуацию с COVID-19 в мегаполисе

https://static.news.ru/photo/de590e4c-28b7-11eb-b35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московские медики за прошлую неделю (с 9 по 15 ноября) выявили 41 тысячу случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), что в 1,5 раза больше, чем в начале октября, рассказал в своём блоге глава мегаполиса Сергей Собянин.

При этом количество заболевших школьников 6–11-х классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тысячи случаев в неделю, — заявил градоначальник.

Он отметил, что стабилизировалась заболеваемость в основной группе риска, среди граждан старше 65 лет — 5–6 тысяч случаев COVID-19 в неделю. По его мнению, это означает, что дистанционная форма обучения — эффективное средство профилактики распространения недуга. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6–11-х классах ещё на две недели — до 6 декабря 2020 г, — резюмировал Собянин.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 выздоровел и 7,9 тысячи скончались. В целом по России за сутки прирост заражений составил 22,4 тысячи, из больниц по выздоровлении выписаны 22 тысячи пациентов, жертвами коронавируса стали 442.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на Земле превысило 55 миллионов. Об этом рассказали сотрудники университета Джонса Хопкинса (США). Ведомство суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Жертвами недуга стали 1 327 500 человек. Исцелились более 35,3 миллиона граждан, передаёт институт на своём официальном сайте. Лидерами по числу зарегистрированных случаев COVID-19 являются США (11 205 485), Индия (8 874 290), Бразилия (5 876 464), Франция (2 041 293) и Россия (1 954 912).