Мэр кузбасского города заявил, что он в траур никаких банкетов не закатывал

Экс-мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко, которого сняли с должности в первый же день его работы, заявил, что не принимал участия в банкете во время объявленного дня тишины из-за гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Он объяснил «Известиям», что не знает человека, который снял банкет и выложил ролик в Сеть. Старченко также рассказал, что будет настаивать на объективном расследовании произошедшего и планирует обратиться в правоохранительные органы, «чтобы разбирались».

Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. И меня там не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал, — заявил экс-мэр.

При этом снимавший видео общественник Тулиген Адамов в беседе с РЕН ТВ заявил, что действительно не видел градоначальника на празднике. Он предположил, что Старченко мог быть в туалете.

Мэра на тот момент, когда мы вошли в помещение, на банкете не было. Видимо, он уже покинул помещение, может, в туалете сидел. Я не утверждаю. Но там были другие люди, депутаты, — сказал он.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв после скандального ролика уволил Старченко одним днём.

25 ноября на шахте «Листвяжной» произошёл взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Один спасатель, которого считали погибшим, остался жив, его нашли и госпитализировали с отравлением метаном и переохлаждением.