https://static.news.ru/photo/5bd18fbc-35fb-11ea-b340-fa163e074e61_660.jpg Фото: glava_miass/instagram

Туалет школы № 23 в поселке Северные Печи Челябинской области оборудовали полноценными унитазами. При этом на опубликованных главой Миасского городского округа Григорием Тонких снимках заметно, что в санузле отсутствуют перегородки.

Тонких поделился фото в формате «до и после» в своём Instagram. Глава городского округа в подписи к посту рассказал, что обратил внимание на плачевное состояние туалета в школе «в конце прошлого учебного года», когда в учебном заведении прошёл сход жителей посёлка. Согласно представленным снимкам, изначально туалет в школе представлял собой просто дыры в полу.

Комментаторы, однако, в большинстве своём не стали радоваться новым унитазам, а обратили внимание на отсутствие перегородок. Часть граждан усомнилась в том, что нормальный туалет вообще может быть поводом для гордости. Комментирующие, среди прочего, спросили Тонких, ходят ли сотрудники городской администрации в туалетную комнату по двое и предположили, что перегородки торжественно установят к майским праздникам.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 января 2020 года стало бесплатным посещение туалетов на 344 железнодорожных вокзалах России.