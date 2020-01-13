Фото: glava_miass/instagram

Туалет школы № 23 в поселке Северные Печи Челябинской области оборудовали полноценными унитазами. При этом на опубликованных главой Миасского городского округа Григорием Тонких снимках заметно, что в санузле отсутствуют перегородки.

Тонких поделился фото в формате «до и после» в своём Instagram. Глава городского округа в подписи к посту рассказал, что обратил внимание на плачевное состояние туалета в школе «в конце прошлого учебного года», когда в учебном заведении прошёл сход жителей посёлка. Согласно представленным снимкам, изначально туалет в школе представлял собой просто дыры в полу.

Комментаторы, однако, в большинстве своём не стали радоваться новым унитазам, а обратили внимание на отсутствие перегородок. Часть граждан усомнилась в том, что нормальный туалет вообще может быть поводом для гордости. Комментирующие, среди прочего, спросили Тонких, ходят ли сотрудники городской администрации в туалетную комнату по двое и предположили, что перегородки торжественно установят к майским праздникам.

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В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям.

Публикация от Григорий Михайлович Тонких (@glava_miass)

Как сообщал NEWS.ru, с 1 января 2020 года стало бесплатным посещение туалетов на 344 железнодорожных вокзалах России.

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