Мэр Харькова сделал неудобное признание о жителях города Мэр Харькова: жители города продолжают общаться на русском языке

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Игорь Терехов

Жители Харькова продолжают использовать русский язык в общении, рассказал в интервью эстонскому гостелерадио ERR мэр города Игорь Терехов. По его словам, часто харьковчане говорят на суржике — смеси русского и украинского языков. Его, по словам градоначальника, назвали слобожанским языком, который использовали и раньше.

Он очень похож на русский, но в нем есть и украинские слова и выражения. Мы в быту общались и сейчас общаемся на слобожанском языке, — заявил Терехов.

Также мэр отметил, что раньше в Харьков приезжало очень много россиян. Они, как уточнил Терехов, посещали город по выходным, а также тратили там деньги.

Я помню, когда мы открыли наш центральный парк, то российских машин было очень много. Россияне приезжали на выходные, тратили здесь деньги, — рассказал глава города.

Эксперт по языкам Ольга Гуревич уверена, что поможет в изучении иностранного языка поощрение. После каждого занятия следует радовать себя чем-то приятным, чтобы урок прочно ассоциировался с вознаграждением и позитивом. Также Гуревич обращает внимание, что не стоит называть себя ленивым или неспособным. Немаловажно ставить перед собой достижимые, конкретные цели, разделять уровень владения языком и свою личность.