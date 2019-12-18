https://static.news.ru/photo/cbf72522-2197-11ea-84e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр города Верхний Уфалей в Челябинской области Вера Ускова потребовала в суде взыскать с депутата местного собрания Евгения Савельева 100 тысяч рублей.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэр подала в ответ на публикацию парламентарием в соцсетях якобы порочащей её информации.

По данным местных СМИ, депутат написал о коммунальных авариях, произошедших в городе осенью, и раскритиковал Ускову за беспомощность в этой ситуации. Он также добавил, что проголосовал против повышения зарплаты главе администрации города, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о скандальной ситуации с расселением жильцов дома, износ которого превышает 70%. Власти предложили им два варианта, но они не устроили людей. Тогда мэрия решила расселить дом в экстренном порядке. При этом власти предупредили семьи, которые не покинут дом, что органы опеки могут отобрать у них детей.