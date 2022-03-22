Мэр Борисполя призвал местных жителей эвакуироваться

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал местных жителей эвакуироваться из города из-за его близости к Киеву. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра, власти готовы централизованно вывезти тех, у кого нет возможности выбраться из Борисполя самостоятельно.

Чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооружённым силам. Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными и обратиться в кол-центр и по возможности уехать из города, — пояснил Борисенко.

Ранее сообщалось, что с 18 февраля с территории Украины и Донбасса в Россию прибыли более 360 тысяч человек. По словам замглавы МЧС России Алексея Серко, около 22 тысяч человек разместили в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам или вернулись обратно. При этом треть из них получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В середине марта правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России граждан, которые вынужденно покинули Украину, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Наибольшее число беженцев примут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.