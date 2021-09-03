«Меня не убили»: похищенная в Дагестане чеченка выступила с обращением

Оказавшаяся минувшим летом в центре внимания СМИ и правозащитников чеченская девушка Халимат Тарамова выступила с видеообращением. Ролик размещён на странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в социальной сети Instagram.

По словам девушки, выступить с обращением её заставила необходимость опровергнуть распространившиеся вокруг её имени слухи.

Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких, и я очень прошу не распространять ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое, — заявила девушка.

Она также сообщила, что ролик был записан 4 сентября 2021 года в 17 часов 20 минут.

История Халимат Тарамовой стала достоянием общественности в конце июня. Тогда стало известно, что силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Халимат Тарамову, прятавшуюся из-за своей сексуальной ориентации, насильно увезли на родину.

Позднее чеченский государственный телеканал опубликовал спецрепортаж, где девушка говорит, что на неё нет никакого давления и она находится в кругу семьи. Также она сказала, что не помнит, как оказалась в Дагестане: «Всё было как в тумане». В репортаже говорится, что «враги России» похитили девушку и опозорили, чтобы дискредитировать Чечню. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил в произошедшем правозащитников и заявил, что инцидент был «искусственно раздут», а права и свободы в регионе поставлены во главу угла, так как глава Чечни Рамзан Кадыров — их гарант.