Меньше мозг, хуже пищеварение: неочевидные отличия женщин от мужчин Врачи перечислили, чем на самом деле отличаются основные системы организма в зависимости от пола

Фото: shutterstock

Мужчины и женщины отличаются не только по половым признакам, хотя эти различия часто мифологизированы. У каждого свои биологические особенности. Врачи наблюдают различия в работе систем органов, функционировании психики. Так, у женщин хуже развито пространственное мышление и чаще бывают проблемы с пищеварением. Мужчины же не так хорошо адаптируются к изменениям окружающей среды и чаще страдают атеросклерозом. А вот в работе мозга найдено меньше отличий, чем принято думать. NEWS.ru разбирался в особенностях мужской и женской физиологии.

Меньше не значит хуже

Женский мозг меньше мужского в среднем на 10%, но это не значит, что женщины глупее. Как рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук доктор биологических наук Павел Балабан, у представителей обоих полов мозг работает почти одинаково. Различия незначительные, но они есть. Так, женщины больше обращают внимание на мелочи. У представителей сильного пола в сознании вырисовывается более цельная картина происходящего.

У среднестатистических мужчин и женщин немного по-другому идет восприятие зрительной информации. Около 80% женщин важны мелкие детали, за которые их внимание цепляется. А для мужчин важен общий план. Мужчины видят всё как бы сверху. Это мы выяснили в результате научных экспериментов. Механизмы пока совершенно непонятны. Павел Балабан главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, доктор биологических наук

Еще одно значимое отличие — острота эмоциональной реакции. У женщин она выражена сильнее. Например, красивый вид из окна даму впечатлит чуть больше. Правда, во многом это зависит от фазы менструального цикла, в которой она сейчас находится. Чем ближе к концу, тем острее реакция. У беременных женщин также ярче впечатления от всего происходящего вокруг.

Фото: shutterstock

Эксперт опровергает распространенное убеждение, что в стрессовой ситуации у женщин хуже реакция. Научные исследования не подтвердили этот тезис. Также Балабан добавил, что нет никаких убедительных данным о том, что женщинам сложнее дается вождение автомобиля. Единственное отличие — дамы меньше склонны к рискованным маневрам из-за большего чувства самосохранения, заложенного природой.

Женщинам лучше удается выстраивать вербальные коммуникации. Это процесс обмена информацией и эмоционального взаимодействия между людьми или группами при помощи речевых инструментов, рассказал NEWS.ru эволюционный биолог, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович. У дам обычно больше словарный запас, они лучше умеют выражать свои мысли. Это объясняется особенностями работы женского мозга.

У женщин в процессе разговора работает и левое, и правое полушарие. У мужчин этот процесс чаще локализован в одном полушарии. Когда женщина говорит, у нее к процессу подключается больше отделов головного мозга. Филипп Хайтович эволюционный биолог, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий

Зато у сильного пола больше развиты зоны мозга, ответственные за пространственное, абстрактное мышление. По этой причине они лучше ориентируются на местности, им проще воспринимать трехмерные изображения, сообщает Хайтович. Эти особенности проявились в процессе многовековой эволюции. Мужчинам приходилось ходить на дальние расстояния, а женщины чаще сидели дома.

Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Интеллект женщин более усреднённый, а психика более сбалансированная, добавил эксперт. У мужчин же больше крайностей — или гений, или человек с очень низким интеллектом. Или уголовник-рецидивист, или тихий, законопослушный семьянин.

Про лишний вес и пищеварение

Физически среднестатистический мужчина сильнее женщины. Это не миф, потому что содержание полового гормона тестостерона в организме выше. Именно это вещество помогает росту мышечной массы. Поэтому сильному полу проще накачаться в спортзале, пояснил NEWS.ru врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев. Но и тут всё неоднозначно.

Важно понимать и еще один момент. Речь про тип конституции. Возьмем только два крайних типа: экто- и эндоморфов. Эктоморфы — тощие, эндоморфы — сильные и мощные, склонные к ожирению. Так вот, женщине-эндоморфу без ожирения накачаться проще, чем мужчине эктоморфу. Алексей Калинчев врач — эндокринолог-диетолог

А вот скорость набора веса у обоих полов примерно одинаковая (имеется в виду жировая ткань). Это скорее зависит от возраста и типа конструкции, а не от гендерной принадлежности. Каличев добавил, что мужской тип ожирения (в области живота), сегодня часто встречается у женщин, а женский (на ягодицах, бедрах, в области груди) — у мужчин. Это связано с гормональным дисбалансом и неправильным питанием.

Фото: 002 Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

Мужской желудок способен переваривать чуть ли не гвозди. А у женщин даже легкая пища вызывает тяжесть — это еще одно клише, которое опровергает гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Семён Рапопорт. Количество пищеварительных ферментов зависит не от пола, а от возраста и общего состояния желудочно-кишечного тракта.

Существует другая особенность — женщины более склонны к запорам. Причины как минимум две. У слабого пола сигмовидная кишка (отрезок толстой кишки) значительно больше, за счет этого пищеварение более замедленное. Также некоторые женские гормоны могут вызывать задержку стула. Например, избыток пролактина (отвечает за образование грудного молока) замедляет перистальтику кишечника. Такая особенность может наблюдаться не только у кормящих матерей. Случаются и гормональные сбои.

Алкоголь по-разному воздействует на мужской и женский организм. Обычно, даже если женщина крупнее мужчины, она напивается быстрее. Фермент, расщепляющий алкоголь, у женщин примерно на 40 % менее активен, чем у мужчин. Время для разложения и выведения спирта у них больше. Поэтому похмелье женщины чувствуют ярче.

«Звездная болезнь» и ранний атеросклероз

Половина обращений к врачу-флебологу связана с образованием на теле так называемых телеангиэктазий (сосудистых звездочек). Основная часть пациентов — женщины. Из этого можно сделать вывод, что недуг чаще поражает их, но это не так, сообщил NEWS.ru врач-флеболог Сергей Дробязго. Звездочки у женщин и мужчин появляются с одинаковой частотой, просто последние не обращают на них внимания. Чего нельзя сказать о варикозном расширении вен. Эта патология поражает женщин чаще (в более раннем возрасте). Беременность, роды играют не последнюю роль.

Фото: shutterstock

Мужчины больше предрасположены к атеросклерозу ( хронический патологический процесс в сосудах, со временем приводящий к нарушению кровообращения) в раннем возрасте. Именно он вызывает инфаркт миокарда, инсульт, хронические заболевания артерий нижних конечностей. Такая патология встречается даже у 30-летних. Женщины же с этим редко сталкиваются до наступления менопаузы.

У женщин больше в организме гормонов эстрогенов, которые оказывают протективное действие на сосудистую систему. До окончания менструального цикла они их защищают. Сергей Дробязго врач-флеболог

Врач — дерматолог-косметолог Татьяна Егорова опровергает в разговоре с NEWS.ru еще один расхожий миф, что женщины стареют быстрее. Проявление возрастных изменений зависит не от пола, а от генетики. Но есть одна особенность — у женщин чаще встречается сухая кожа (примерно у 15–20%), у мужчин (3–5%). У таких людей достаточно рано появляются мелкие морщины. Женщин в их числе больше. Мужские морщины немного другие — более выраженные и глубокие.

Мужчины больше склонны к шизофрении

Психология мужчин и женщин отличается, это обусловлено биологией, считает опрошенный NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. С одной стороны, женщины более восприимчивые и внушаемые. Потому их больше среди последователей религий, различных сект. С другой — они легче меняют свою точку зрения под воздействием новой информации. Женщины лучше приспосабливаются к меняющейся ситуации, им проще осваивать новое. Мужчины же более консервативные, «железобетонные», не такие гибкие отмечает психолог. Зато представители сильного пола более целеустремленные, упорные в достижении цели, они идут напролом.

Мужчины больше склонны ставить большие цели, большие задачи. Они более абстрактны, а женщины более конкретны, ближе к земле. Мужчина способен задуматься о том, если ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь за океаном. Женщина же больше мыслит своим домом, своими детьми, земной жизнью. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Генетически женщины более эмоциональны, их психика лабильна, неустойчива, соответственно, они острее реагируют на стресс тревожными и депрессивными симптомами, сообщила NEWS.ru психиатр, нарколог, психотерапевт Вероника Сысоева. Гормональный фон играет особую роль, большая часть психических расстройств проявляются именно на фоне гормональной перестройки (пубертатный возраст, беременность и послеродовой период, менопауза).

По статистике женщины страдают тревожными и депрессивными состояниями в 2 раза чаще, чем мужчины. Около 20% женщин пережили депрессивный эпизод как минимум один раз в жизни. Ремиссии при депрессиях у мужчин достигаются быстрее и длятся более продолжительно, чем у женщин. Вероника Сысоева психиатр, нарколог,эксперт по работе с подсознанием

Но многие серьезные, инвалидизирующие психические заболевания больше распространены среди мужчин. Например, шизофрения в 1,5 раза чаще диагностируется у представителей мужского пола. Она начинается у них в более раннем возрасте и развивается более стремительно. Вероятность нарастания негативной симптоматики и инвалидизация у мужчин выше. Соответственно, у женщин более благоприятный прогноз лечения.