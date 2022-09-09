Меньше двигаешься – больше спишь: врач о причинах низкой работоспособности Врач Романенко: недостаток движения может привести к снижению работоспособности

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Малая подвижность может показаться на первый взгляд мелочью, однако она приводит к снижению работоспособности, усталости, ухудшению внимания и тревожным расстройствам, предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко. В беседе с «Москва 24» специалист объяснила, что во время движения активизируется кровоток и лучше кровоснабжается головной мозг, который ответственен за мозговую активность. Именно поэтому без движения человек не сможет эффективно работать.

Если мы будем мало двигаться, мы будем хуже работать, потому что у нас накапливается усталость. Ученые установили, что люди, которые мало двигаются, быстрее устают, — отмечает Романенко.

По словам врача, если заниматься физической активностью хотя бы 10 минут в день, за неделю удастся повысить свой энергетический тонус на 20%. Можно лишний раз пройтись по лестнице, сходить в магазин или выбрать более длинный маршрут до дома.

Терапевт Фарида Беден ранее пояснила, что сонливость может быть симптомом злокачественных новообразований, наличия паразитов, сахарного диабета и недостатка витаминов D и группы В. Специалист добавила, что из-за такого состояния у человека снижается качество жизни.