Менее 5% граждан РФ собираются отдохнуть летом в других странах

https://static.news.ru/photo/a58362b4-b2d5-11ea-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Менее 5% граждан России собираются отправиться в зарубежные страны на время летнего отпуска в 2020 году. Об этом стало известно исходя из данных об авиабилетах, забронированных в период с 1 мая по 15 июня.

При этом россияне всё же планируют поездки за рубеж. В числе интересующих туристов из РФ стран выделяются Турция, Германия и Чехия. Туда некоторые граждане России собираются поехать в конце лета. Отмечается, что количество забронированных билетов за границу составляет менее 5% от общего объёма.

А вот многие курорты на территории страны этим летом пользуются популярностью. Так, например, по 9,6% проданных авиабилетов россияне отправятся в Симферополь. На втором месте (3,3%) расположился курорт Сочи. За ним с 3,1% следует Анапа.

На четвёртую строчку впервые поднялись Минеральные Воды (2,7%). Год назад курорт находился лишь на восьмой позиции. Также в десятку вошли следующие города: Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик, — сообщает сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

Кроме того, отмечается, что в 2020 году в сравнении с прошлогодними показателями россияне стали реже планировать путешествия заблаговременно. На август приходится только 9% забронированных билетов, на июль — 16%. Специалисты связывают это с обстановкой вокруг пандемии коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса россиян на товары для пляжного отдыха и путешествий, проанализировав заказы, выполненные в июне. Продажи пляжных ковриков выросли на 460%, пляжных полотенец — на 173%, надувных матрасов — на 324%, нарукавников — на 306% и плавательных жилетов — на 397%, а кругов для плавания — на 328%.