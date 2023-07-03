Москвич угрожает убить себя и родственников

Фото: МО Украины

Мужчина угрожает убить родственников и покончить с собой в доме на Староволынской улице в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой источник. Известно, что несколько три женщины вместе с грудным ребенком заперлись в комнате. Самостоятельно покинуть помещение они не могут.

На месте работают экстренные службы. Известно, что ранее мужчина не наблюдался в Психоневрологическом диспансере.

Ранее в Москве мужчина заперся в квартире и угрожал подорвать жену гранатой. Во время общения с мужчиной по телефону силовики слышали на заднем плане женский голос. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось что никакой гранаты у мужчины нет. Его супруга пояснила, что муж напился и хотел привлечь к себе внимание. Ранее полицейские уже фиксировали за ним такое поведение.

В июне в московском районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался на балконе в квартире. После он выпал из окна на шестом этаже, но остался жив. До момента падения он заявлял, что является сиротой.