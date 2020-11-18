Мень отказался признавать себя виновным в хищениях

https://static.news.ru/photo/c845abf6-29ca-11eb-9d17-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: facebook.com/mikhail.menn

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счётной палаты РФ Михаил Мень не признал вину в инкриминируемом ему преступном деянии.

Адвокат Меня Мурад Мусаев рассказал, что чиновник считает все выдвинутые к нему претензии недоразумением. Юрист подчеркнул, что аудитор не совершал никакого преступления, передаёт РИА Новости.

Мусаев также сообщил, что при получении согласия Совфеда на уголовное преследование Меня было объявлено, что в качестве меры пресечения чиновнику изберут запрет на совершение определённых действий.

В любом случае он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности, — заключил адвокат.

Ранее члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания дали согласие на задержание и привлечение Меня в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Сам чиновник был удивлён, когда узнал, что в отношении него заведено уголовное дело. Он назвал эту информацию «ерундой». Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья. В задержании участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет предъявил чиновнику обвинение в совершении преступления, указанного в части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).