Мемориалы Навальному разрушают по всей России «Осторожно, новости»: мемориалы Навальному уничтожают в Москве и регионах

Фото: Пресс-службой Мосгорсуда

Алексей Навальный

Стихийные мемориалы, организованные в честь Алексея Навального, начали разрушать в Москве и регионах, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, в столице в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные люди в гражданской одежде упаковали в мусорные мешки и унесли цветы, которые приносили к Москворецкому мосту, Стене плача и Соловецкому камню.

По информации канала, в некоторых случаях это происходило под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Как пишет канал, также мемориалы были разрушены во Владивостоке, Хабаровске и Воронеже. Как передает канал, в это время полицейские переписывали данные тех, кто пришел возложить цветы в память о Навальном.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 16 февраля. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками после смерти Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика.