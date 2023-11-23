Мемориал в память о погибшем журналисте Максудове появился в офисе ВГТРК

Фото: Борис Максудов/vk.com

Борис Максудов

Коллеги погибшего в зоне специальной военной операции журналиста Бориса Максудова установили мемориал в офисе ВГТРК, сообщает Telegram-канал «Вести». В редакции подчеркнули, что смерть Максудова стала невосполнимой утратой для телеканала «Россия 24», на котором он работал.

По данным ВГТРК, Максудов скончался в ночь с 22 на 23 ноября в результате ранения, полученного в ходе исполнения должностных обязанностей. Уточняется, что он готовил материал на территории Запорожской области. Максудову было 38 лет.

О гибели Максудова сообщил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, репортер работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее начала. В рамках своей работы он неоднократно посещал Донецк. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал его смерть тяжелейшей утратой и отметил его высокий профессионализм и верность родине. В свою очередь генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что профессия журналиста все больше окрашивается в цвета хаки.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования друзьям и близким погибшего. Также она заявила, что российские корреспонденты много лет являются целью для уничтожения Украиной.