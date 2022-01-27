«Мемориал» сообщил о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Правозащитная организация «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) сообщила о её выдвижении на Нобелевскую премию мира. Как сообщается на сайте организации, инициатором выдвижения стало объединение депутатов парламента Эстонии, которое именуется как «Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых РФ».



При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: «В глазах международной общественности «Мемориал», у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, «Международный мемориал» и Правозащитный центр — его части, — уточняется в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. Среди причин ликвидации НКО назывались нарушения при маркировке материалов в соответствии с законом об иностранных агентах. Решение суда раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы. Защита намерена обжаловать постановление ВС.

Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий.

29 декабря в Мосгорсуде рассматривался аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал». Суд постановил ликвидировать организацию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал власти России не ликвидировать «Мемориал» до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на закон об иностранных агентах, поданную в 2013 году.