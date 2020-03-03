https://static.news.ru/photo/1df52606-5d77-11ea-85d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитный центр «Мемориал» подготовил поправки к проектам материального и процессуального Кодексов об административных правонарушениях, в которых предлагается отменить наказание за занятие проституцией и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также специализированные штрафы для НКО-иноагентов. Предложения отправлены в Минюст.

Правозащитники, среди прочего, предлагают исключить из Кодекса: статью о занятии проституцией, статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, статьи, предполагающие ответственность за нарушение законов об НКО-иноагентах, — говорится в сообщении пресс-службы «Мемориала».

Кроме того, сотрудники центра предложили создать институт пересмотра дел об административных правонарушениях по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.