Правозащитный центр «Мемориал» подготовил поправки к проектам материального и процессуального Кодексов об административных правонарушениях, в которых предлагается отменить наказание за занятие проституцией и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также специализированные штрафы для НКО-иноагентов. Предложения отправлены в Минюст.
Правозащитники, среди прочего, предлагают исключить из Кодекса: статью о занятии проституцией, статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, статьи, предполагающие ответственность за нарушение законов об НКО-иноагентах, — говорится в сообщении пресс-службы «Мемориала».
Кроме того, сотрудники центра предложили создать институт пересмотра дел об административных правонарушениях по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Как писал NEWS.ru, 2 декабря президент России Владимир Путин
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