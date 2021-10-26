«Мемориал»: число политзаключённых в России достигло советского уровня

Число политических заключённых в России за год выросло с 362 до 420 человек, сообщил правозащитный центр «Мемориал» (признан властями РФ иноагентом). Руководитель программы поддержки заключённых организации Сергей Давидис в разговоре с журналистами «Медузы» (признана властями РФ иноагентом) отметил, что это число примерно равно числу политзаключённых в Советском Союзе.

Официально у нас 420 политзаключённых, но это число условное: кто-то добавляется, кто-то уходит. <...> Сейчас в России политзаключённых примерно столько, сколько было в позднем СССР, пока Горбачёв их не освободил, — сказал он.

По его словам, «Мемориал» называет политзаключённым человека, обвинение против которого организация может достоверно опровергнуть в суде.

Из 420 политзаключённых 320 преследуются по религиозным мотивам. Речь идёт о мусульманах и последователях «Свидетелей Иеговы» (власти признали организацию экстремистской и запретили в РФ). Остальные 80 человек преследуются по политическим мотивам. В список, опубликованный на сайте организации, входят в том числе оппозиционер Алексей Навальный, отец его соратника Ивана Жданова Юрий Жданов, экс-глава «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) Андрей Пивоваров, аспирант МГУ Азат Мифтахов, якутский шаман Александр Габышев, историк и правозащитник Юрий Дмитриев, фигуранты «московского» и «дворцового» дел после митингов 2019 и 2021 годов.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил штраф центру «Мемориал», так как в запросе организации в МИД не было указания на её иноагентский статус. Правозащитники должны выплатить 300 тысяч рублей.