Меган Маркл обратилась к общественности впервые после заявления о выкидыше

https://static.news.ru/photo/51c52d84-3df3-11eb-a32f-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Cnn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл опубликовала первое обращение после своего заявления о выкидыше.

Вечером 13 декабря в эфире CNN показали видео, в котором герцогиня Сассекская выразила благодарность тем, кто борется с пандемией коронавируса — врачам, медперсоналу, волонтёрам и простым гражданам, заботившимся об окружающих.

По её словам, общественность не сидит на месте, а действует. Например, когда были приостановлены детские обеденные программы, граждане следили за тем, чтобы дети получали необходимое питание.

А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты, в которых они нуждались, — отметила Маркл.

Она добавила, что абсолютно каждый человек может помочь, как минимум — вселить другому надежду и веру в лучшее.

Как писал NEWS.ru, ранее Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребёнка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша. Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.