Меган Маркл обратилась к общественности впервые после заявления о выкидыше

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл опубликовала первое обращение после своего заявления о выкидыше.
Вечером 13 декабря в эфире CNN
По её словам, общественность не сидит на месте, а действует. Например, когда были приостановлены детские обеденные программы, граждане следили за тем, чтобы дети получали необходимое питание.
А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты, в которых они нуждались, — отметила Маркл.
Она добавила, что абсолютно каждый человек может помочь, как минимум — вселить другому надежду и веру в лучшее.
Как писал NEWS.ru, ранее Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребёнка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша. Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.