«Мегафон» снизит тарифы после вмешательства ФАС ФАС: компания «Мегафон» необоснованно повысила тарифы на услуги связи

Компания «Мегафон» нарушила антимонопольное законодательство, необоснованно повысив тарифы на услуги связи, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. В ближайшее время оператору связи будет выписан штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.

Оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения, — говорится в сообщении.

Во время заседании комиссии ФТС представители «Мегафона» заявили, что снизят необоснованно повышенные тарифы до 15 февраля 2024 года. Компания уже внесла изменения в соответствующие нормативные акты.

Ранее сотовый оператор МТС согласился с требованием ФАС и решил прекратить взимать плату за раздачу интернета с устройств в режиме модема. Компания стала последней из большой «четверки операторов», куда также входят «Мегафон», «Билайн» и Tele2, кто согласился на требование службы. Это произошло после того, как абоненты начали массово жаловаться на плату за услугу по раздаче интернет-трафика.

Представители МТС сообщили, что отменят плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года. При этом они подчеркнули, что нововведение затронет только те тарифы, где предусмотрена раздача трафика.