Медведка больше не ест корни: рассыпаю эту кашу по огороду, и проблемы нет

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Медведка в огороде — самый настоящий вредитель, который портит все посадки. Это насекомое почти всю жизнь проводит под землей, где вредит корням растений и ест корнеплоды.

От этого вредителя очень просто избавиться. Возьмите зерна пшеницы (чтобы помещались в литровую банку), залейте водой, вскипятите и проварите 3–5 минут. Далее пшеницу пересыпьте в ненужную кастрюлю.

После остывания добавьте в нее инсектицид, перемешайте и оставьте на 2-3 часа. В получившуюся смесь добавьте 2-3 столовые ложки растительного масла. Между грядками сделайте бороздки глубиной 5–7 см, насыпьте в них кашу с ядом и прикройте землей.

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До этого председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал обязательно организовать правильный полив, чтобы спасти посадки на даче от июльской жары. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы. Эксперт предложил поливать утром и вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов и испарения влаги.