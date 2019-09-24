https://static.news.ru/photo/2dd7d844-dee1-11e9-82d0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские кинодеятели, журналисты и благотворители обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование Алексея Миняйло, а также других фигурантов так называемого «московского дела».

Свои подписи под документом поставили режиссёры Андрей Звягинцев и Владимир Мирзоев, а также актрисы Ксения Раппопорт, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Татьяна Догилева и Ингеборга Дапкунайте, передаёт « МБХ Медиа » ссылаясь на копию письма.

«Московское дело» — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту фигурантов выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по данному делу.

Ранее News.ru сообщал, что актёр Анатолий Белый после спектакля «Мастер и Маргарита» в МХТ имени Чехова позвал зрителей на митинг 29 сентября против политических репрессий. Он назвал проявление солидарности с фигурантами «московского дела» делом чести каждого уважающего себя гражданина.