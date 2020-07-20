Медведева написала трогательный пост о погибшей фигуристке Александровской

https://static.news.ru/photo/76881b56-ca92-11ea-8457-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александровская Фото: alexandrovskaya.k/instagram.com

20-летняя фигуристка Евгения Медведева написала большой и трогательный пост в Instagram о самоубийстве своей коллеги Екатерины Александровской.

Медведева говорит, что знала её с трёх лет. Девушки не были близкими подругами, общались нечасто. Но Екатерина оказалась первой, кто пришёл на помощь, когда Евгения выложила пост о пропавшей собаке своего друга.

Катя одной из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь. Я искренне переживаю из-за того, что с ней случилось, — отмечает Медведева.

Она призвала своих подписчиков быть внимательнее к себе и близким, чтобы постараться предотвратить трагические последствия депрессивных состояний.

Друзья, давайте вспомним, что депрессия — это не плохое настроение. Это заболевание. Если вы видите признаки этого психологического заболевания у своих родных и близких, сделайте свой максимум, чтобы быть с человеком как можно больше времени. Найдите ему лучшего психолога-специалиста. Проделайте то же самое, если вы замечаете симптомы у себя лично. Не держите в себе. Говорите, — написала спортсменка.

Фигуристка также призвала хейтеров думать, прежде чем оставлять агрессивные и оскорбительные сообщения в соцсетях, так как, возможно, для кого-то они могут стать «последней каплей».

Александровская погибла в ночь на 18 июля. По некоторым данным, девушка страдала затяжной депрессией. Предположительно, она обращалась к психологам. Александровской было 20 лет. В квартире, где она жила, была найдена предсмертная записка, в которой было лишь одно слово — «Люблю». Лаконичное прощальное письмо нашла мама. В шоковом состоянии она была доставлена в больницу.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала в одиночном разряде, а с 2012-го перешла в парное катание. С 2016 года она выступала за Австралию вместе с Харли Уиндзором, дуэт в 2017 году выиграл золото чемпионата мира среди юниоров. В последнее время она не выступала, так как была вынуждена прервать карьеру из-за проблем со здоровьем.

Ранее Харли Уиндзор заявил, что продолжит спортивную карьеру после гибели своей партнёрши. Он сказал, что намерен сделать это в память о девушке, писал NEWS.ru.