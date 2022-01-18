Медведев заявил о «серьёзных вопросах» к качеству миграционного учёта

К качеству миграционного учёта в России и госконтролю за ним есть серьёзные вопросы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по повышению качества госуправления и предоставления госуслуг в сфере миграции. По его словам, прокурорские проверки нередко выявляют нарушения в этой сфере, передаёт ТАСС.

Есть серьёзные вопросы к качеству миграционного учёта и государственного контроля за ним, прокурорские проверки нередко выявляют серьёзные нарушения в этой сфере, люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь, — сказал он.

Медведев отметил, что в стране до сих пор есть бизнес, которому выгодно привлекать дешёвую и бесправную иностранную рабочую силу. Даже квалифицированные иностранные специалисты бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам, подчеркнул зампред Совбеза.

По его мнению, отсутствие контроля в миграционной сфере не только создаёт «питательную почву» для коррупции, но и серьёзные угрозы безопасности страны. В связи с этим он считает необходимым создание единой платформы с данными о миграционных потоках, чтобы чётко понимать, кто и зачем приезжает в Россию, и, если потребуется, вовремя принимать соответствующие меры.

Ранее стало известно, что московские власти выбрали 17 государственных клиник, которые могут выдавать иностранцам справки, нужные для оформления миграционных документов. Частные клиники больше не оказывают подобные услуги в столице. Как сообщили в департаменте здравоохранения, учреждения выбраны с учётом удобства их посещения мигрантами, но посетители уже пожаловались на очереди и «общее непонимание».