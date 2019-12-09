https://static.news.ru/photo/00d3c722-1a8c-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что показатели по переселению из ветхого жилья перевыполнены в три раза в среднем, но в 10 регионах страны работа ещё не начиналась.

К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счёт тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда, ситуация пёстрая, — цитирует Медведева ТАСС.

Как ранее писал News.ru, публичные слушания по программе реновации прошли в столичных районах Можайский, Лосиноостровский и посёлке Шишкин Лес. Программа переселения коснётся 15 тыс. человек, которые проживают в 170 пятиэтажках, планируемых под снос.