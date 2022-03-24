Медведев заявил, что больше нет ограничений для возвращения смертной казни

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России не осталось ограничений для возвращения смертной казни. Вернут ли её власти, будет зависеть от ситуации, отметил он в беседе с РИА Новости.

Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы, — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что Европа отказывалась использовать смертную казнь, Россия, однако в США и Китае, как и в ряде других стран, не стали отказываться.

В России, «если всё будет спокойно», сохранится нынешняя ситуация, основанная на правовых позициях Конституционного суда, но их можно будет пересмотреть, «если что-то изменится в жизни общества», считает зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что через полгода, 16 сентября 2022-го, Россия выйдет из Конвенции о защите прав человека, об этом объявил 23 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который является главным механизмом реализации положений Конвенции. Если выход действительно состоится, то это может привести к нежелательным изменениям в уголовном процессе.