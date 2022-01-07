Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Квашнина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким экс-начальника Генштаба ВС РФ Анатолия Квашнина. Он отметил, что генерал армии посвятил всю жизнь служению Родине. Квашнин многое сделал для укрепления обороноспособности страны. Он также хорошо зарекомендовал себя на посту полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, сообщает ТАСС.

Его отличали компетентность и решительность, требовательность к себе и подчинённым, верность избранному делу... Хорошо знал Анатолия Васильевича и по нашей совместной работе, ценил его за высокий профессионализм, отзывчивость и неравнодушие, — рассказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Квашнин был порядочным человеком. Память о нём останется в сердцах всех, кто его знал.

7 января стало известно, что Квашнин умер от инфаркта в возрасте 75 лет в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко. Ранее он заразился коронавирусом. Накануне состояние Квашнина ухудшилось, его собирались готовить к операции.

Ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего начальника Генштаба ВС РФ. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что военачальник пользовался большим авторитетом среди соратников за честность и принципиальность.