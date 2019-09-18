https://static.news.ru/photo/20ad8866-dac8-11e9-ba9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утвердил размеры выплат компенсаций в случае гибели или ранения сотрудников редакций. Документ размещён на портале правовой информации.

Если журналист погиб во время освещения вооружённого конфликта, то сумма выплаты составит не менее 2 млн рублей. При ранении сумма компенсации составит 100 тыс. рублей.

В постановлении отдельно прописаны правила выплат компенсации за гибель журналиста или причинение вреда его здоровью при работе в «горячих точках».

Если ранение привело к тому, что журналист больше не может работать (потеря трудоспособности более чем на 90%), компенсация составит не менее 1 млн рублей. В случае потери трудоспособности менее чем на 90%, компенсация составит не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты.

Ранее МИД РФ опубликовал комментарий, посвящённый расследованию убийства троих отечественных журналистов в Центральноафриканской Республике летом 2018 года. В ведомстве добавили, что в СМИ появился ряд публикаций, посвящённых убийству журналистов, содержащих искажённую или лживую информацию.