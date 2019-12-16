Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 гг. на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
Согласно документу, теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство берёт на себя инициативу перерегистрации цен. Второй вариант относится к случаям, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене,
Из-под обязательной перерегистрации выводятся препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведённые в странах ЕАЭС.
Также Федеральная антимонопольная служба и Минздрав наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений.
Ранее NEWS.ru писал, какие лекарства чаще всего изобретают в России. На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Много заявок в Роспатент подаётся и на противовирусные препараты.
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