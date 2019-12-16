https://static.news.ru/photo/5d20166c-1ffe-11ea-bf62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 гг. на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).

Согласно документу, теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство берёт на себя инициативу перерегистрации цен. Второй вариант относится к случаям, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене, пишет ТАСС.

Из-под обязательной перерегистрации выводятся препараты стоимостью до 100 рублей, вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведённые в странах ЕАЭС.

Также Федеральная антимонопольная служба и Минздрав наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений.

Ранее NEWS.ru писал, какие лекарства чаще всего изобретают в России. На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Много заявок в Роспатент подаётся и на противовирусные препараты.