https://static.news.ru/photo/d6444f48-e054-11e9-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об импорте 11 тысяч упаковок детских препаратов, которые не производят в России.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заказ будет выполнен в октябре Московским эндокринным заводом.

Она напомнила, что чуть ранее власти распорядились выделить из резервного фонда правительства 26,2 млн рублей на закупку четырёх лекарств, три из которых зарегистрированы в стране, но не в тех формах, которые необходимы.

Сегодняшнее распоряжение, которое подписал председатель правительства, предполагает распределение тех самых 11 тысяч упаковок, которые были поименованы в первом распоряжении, — уточнила Голикова.

Вице-премьер отметила, что благодаря решению Московский эндокринный завод получит все необходимые разрешительные документы у компетентных органов на ввоз указанных препаратов на территорию РФ.

Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства, — заверила она.

Голикова добавила, что в ближайшее время будет проведена разъяснительная работа с семьями и врачами, посвящённая назначению и распределению препаратов, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации намерен разобраться, почему из аптек время от времени пропадают жизненно важные препараты. Она отметила, что лекарственное обеспечение — это одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует россиян.