https://static.news.ru/photo/a228d4a0-2347-11ea-ac54-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев не уверен в целесообразности решения о снижении нештрафуемого порога при превышении скорости на автомобиле с 20 до 10 км/ч. Об этом рассказал его пресс-секретарь Олег Осипов.

По его словам, вероятность принятия такого решения в ближайшее время крайне мала.

Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чём он неоднократно говорил, — подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что против идеи о снижении порога также выступает МВД, передаёт ТАСС.

В настоящий момент водители не получают штрафы, если превышение скорости составляет менее 20 км/ч. В результате при ограничении в 60 км/ч в городе шофёр может ехать со скоростью в 79 км/ч.

Как ранее передавал NEWS.ru, возглавляемая вице-премьером РФ Максимом Акимовым комиссия поддержала инициативу снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км. Соответствующие предложения по этому вопросу могут быть переданы в кабмин в 2020 году.