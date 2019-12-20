Председатель правительства Дмитрий Медведев не уверен в целесообразности решения о снижении нештрафуемого порога при превышении скорости на автомобиле с 20 до 10 км/ч. Об этом рассказал его пресс-секретарь Олег Осипов.
По его словам, вероятность принятия такого решения в ближайшее время крайне мала.
Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чём он неоднократно говорил, — подчеркнул он.
Чиновник напомнил, что против идеи о снижении порога также выступает МВД,
В настоящий момент водители не получают штрафы, если превышение скорости составляет менее 20 км/ч. В результате при ограничении в 60 км/ч в городе шофёр может ехать со скоростью в 79 км/ч.
Как ранее передавал NEWS.ru, возглавляемая вице-премьером РФ Максимом Акимовым комиссия поддержала инициативу снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км. Соответствующие предложения по этому вопросу могут быть переданы в кабмин в 2020 году.
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