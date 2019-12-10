Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова в связи с его смертью.
Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова, — сказал журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
По его словам, все знали, что у Медведева и бывшего мэра были не самые простые отношения. Однако Лужков возглавлял российскую столицу в самый сложный период,
Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Медведевым из-за «утраты доверия».
Ранее NEWS.ru писал, что шурин Лужкова Виктор Батурин рассказал, что видел последний раз бывшего мэра в субботу. По его словам, политик выглядел отлично.
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