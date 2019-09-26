Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования вдове скончавшегося Жака Ширака и назвал бывшего президента Франции выдающимся политическим деятелем.
Ушёл из жизни выдающийся политический деятель, сыгравший важную роль в истории современной Франции. Жак Ширак был искренним и добрым другом нашей страны, глубоко интересовался российской историей, культурой и искусством, — цитирует ТАСС премьера со ссылкой на его пресс-службу.
По словам Медведева, экс-руководитель Пятой республики внёс неоценимый вклад в развитие партнёрских отношений между Россией и Францией.
Ранее News.ru сообщал, что Ширак скончался на 87-м году жизни. По словам зятя политика Фредерика Сала-Бару, он умер спокойно в окружении близких.