https://static.news.ru/photo/f8aaebe0-e082-11e9-a390-fa163e074e61_660.jpg Жак Ширак Фото: Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования вдове скончавшегося Жака Ширака и назвал бывшего президента Франции выдающимся политическим деятелем.

Ушёл из жизни выдающийся политический деятель, сыгравший важную роль в истории современной Франции. Жак Ширак был искренним и добрым другом нашей страны, глубоко интересовался российской историей, культурой и искусством, — цитирует ТАСС премьера со ссылкой на его пресс-службу.

По словам Медведева, экс-руководитель Пятой республики внёс неоценимый вклад в развитие партнёрских отношений между Россией и Францией.

Ранее News.ru сообщал, что Ширак скончался на 87-м году жизни. По словам зятя политика Фредерика Сала-Бару, он умер спокойно в окружении близких.