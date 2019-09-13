https://static.news.ru/photo/1bc00488-d61c-11e9-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обсуждение вопроса возможного перехода на четырёхдневную рабочую неделю продолжится в рамках работы Российской трёхсторонней комиссии (РТК), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Давайте продолжим эту работу — и в формате трёхсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые я ещё некоторое количество раз проведу, — сказал глава правительства во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

Шмаков, в свою очередь, согласился с предложением, отметив, что трудовое законодательство должно быть гибким и защищать интересы работника.

Сегодня те, кто работает в новых формах — дистанционная занятость, платформенная, — практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор, ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав, — заметил Шмаков.

По его словам, несмотря на новые технологии, которые уменьшают количество человеческого труда, люди должны получать зарплату не меньше, чем за пятидневную рабочую неделю.

Не меньше, но лучше больше, — отметил Шмаков.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об идее ввести четырёхдневную рабочую неделю в России. По её словам, это невозможно до тех пор, пока нет достаточных научных исследований по теме.